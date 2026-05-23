Media: Duitsland boekt weer recordaantal naturalisaties

BERLIJN (ANP/DPA) - Afgelopen jaar hebben minstens 309.000 mensen in de Bondsrepubliek de Duitse nationaliteit verkregen. Volgens tellingen van de krant Die Welt is het weer een record. Tot nu toe was het recordjaar 2024, toen waren er 17.000 minder. Die Welt kon de benodigde gegevens van twee van de zestien deelstaten (Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern) niet vinden, dus het cijfer is voorlopig.

In de Bondsrepubliek leven ongeveer 71,6 miljoen Duitsers en naar schatting 12 miljoen mensen zonder de Duitse nationaliteit. Een kwart van de ongeveer 83,5 miljoen inwoners heeft een migratieachtergrond.

In 2024 is de wetgeving aangepast en is het makkelijker Duitser te worden. In dat jaar kregen 292.000 mensen een Duits paspoort en dat was een stijging van 46 procent tegenover 2023. Het was bijvoorbeeld niet langer vereist acht jaar in Duitsland te wonen. Dat werd verkort tot vijf jaar. Komend jaar wonen veel Oekraïners vijf jaar in het land. Verwacht wordt dat velen de Duitse nationaliteit gaan aanvragen.