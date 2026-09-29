Run op .si-domeinen na uitspraak Trump over superintelligentie

LJUBLANA (ANP/AFP) - Het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om kunstmatige intelligentie (AI) voortaan te hernoemen tot 'super intelligence' (SI) heeft tot een stortvloed aan aanvragen geleid voor internetdomeinen die eindigen op '.si'.

"De term kunstmatige intelligentie doet het klinken alsof het nep is", zei Trump vorige week tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Volgens hem klonk 'SI' (superintelligentie) veel beter. Hij voegde eraan toe dat de VS voortaan in officiële documenten deze "veel nauwkeurigere term" zouden gaan gebruiken.

De internetextensie .si is de internetextensie voor Slovenië, zoals .nl dat is voor Nederland. Slovenië is dan ook verrast door het grote aantal aanvragen voor domeinnamen die eindigen op .si.

"Sinds de toespraak is er een sterke maar stabiele toename van het aantal aanvragen voor het gebruik van het .si-domein", zei een woordvoerster van Register.si, de organisatie die de Sloveense domeinnamen beheert. Sinds de toespraak van Trump registreert de organisatie gemiddeld 3700 nieuwe domeinnamen per dag.