ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Run op .si-domeinen na uitspraak Trump over superintelligentie

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 12:44
anp290926132 1
Volg ons op Google Nieuws
LJUBLANA (ANP/AFP) - Het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om kunstmatige intelligentie (AI) voortaan te hernoemen tot 'super intelligence' (SI) heeft tot een stortvloed aan aanvragen geleid voor internetdomeinen die eindigen op '.si'.
"De term kunstmatige intelligentie doet het klinken alsof het nep is", zei Trump vorige week tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties. Volgens hem klonk 'SI' (superintelligentie) veel beter. Hij voegde eraan toe dat de VS voortaan in officiële documenten deze "veel nauwkeurigere term" zouden gaan gebruiken.
De internetextensie .si is de internetextensie voor Slovenië, zoals .nl dat is voor Nederland. Slovenië is dan ook verrast door het grote aantal aanvragen voor domeinnamen die eindigen op .si.
"Sinds de toespraak is er een sterke maar stabiele toename van het aantal aanvragen voor het gebruik van het .si-domein", zei een woordvoerster van Register.si, de organisatie die de Sloveense domeinnamen beheert. Sinds de toespraak van Trump registreert de organisatie gemiddeld 3700 nieuwe domeinnamen per dag.
loading

POPULAIR NIEUWS

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

177213196_m

Overgewicht in Europa: Nederland staat hoog op de ranglijst

Loading