Zestienvoudig wereldkampioen Taylor gaat weer darten

PORTSMOUTH (ANP) - Zestienvoudig wereldkampioen darten Phil Taylor heeft zijn terugkeer in de sport aangekondigd. De 66-jarige Engelsman, bijgenaamd 'The Power', is sinds 2018 met pensioen. Hij keert in november terug bij de Modus Super Series in Portsmouth, als teamgenoot van Adrian Lewis.

In een video op sociale media van de toernooiorganisatie noemt Taylor darten "de ultieme test van het karakter". "En ik ben meer dan wie dan ook geslaagd voor die test", aldus de succesvolste darter aller tijden. "The Power is terug."

"Ik ben vele malen gevraagd om terug te keren, maar daar moest ik een goede reden voor hebben", zei Taylor tegen het magazine Darts World. "Adrian is een van de weinige mensen waarvoor ik uit mijn pensioen zou terugkeren." Het is nog niet duidelijk of Taylor ook solo verder wil gaan.

Taylor werd tussen 1995 en 2013 veertien keer wereldkampioen bij de PDC. Daarvoor won hij ook twee wereldtitels bij de WDF.