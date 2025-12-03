ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland blokkeert toegang tot gamingplatform Roblox in het land

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 23:14
anp031225230 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP/BELGA) - Rusland heeft de toegang tot Roblox geblokkeerd. Volgens communicatiewaakhond Roskomnadzor verspreidt het Amerikaanse onlinegamingplatform extremistische inhoud en "LGBT-propaganda". Kinderen zouden seksueel worden lastiggevallen en er zouden intieme foto's van hen worden afgetroggeld.
Rusland heeft al herhaaldelijk gedreigd buitenlandse sites te verbieden, wat volgens mensenrechtenactivisten deel uitmaakt van een bredere poging van de autoriteiten om het internetgebruik te controleren en te monitoren. De Russische toezichthouder kondigde vorige week nog aan dat het overwoog WhatsApp te verbieden, omdat het platform bepaalde informatie niet zou willen delen met de Russische overheid.
Roblox wordt wereldwijd dagelijks door ongeveer 100 miljoen mensen gebruikt. Een groot deel is jonger dan 13 jaar, bleek eerder. Het platform is niet onomstreden. Ook in andere landen zoals Qatar, Irak en Turkije is het verboden, voornamelijk vanwege zorgen over de veiligheid van kinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

Loading