Rusland blokkeert toegang tot gamingplatform Roblox in het land

MOSKOU (ANP/RTR/AFP/BELGA) - Rusland heeft de toegang tot Roblox geblokkeerd. Volgens communicatiewaakhond Roskomnadzor verspreidt het Amerikaanse onlinegamingplatform extremistische inhoud en "LGBT-propaganda". Kinderen zouden seksueel worden lastiggevallen en er zouden intieme foto's van hen worden afgetroggeld.

Rusland heeft al herhaaldelijk gedreigd buitenlandse sites te verbieden, wat volgens mensenrechtenactivisten deel uitmaakt van een bredere poging van de autoriteiten om het internetgebruik te controleren en te monitoren. De Russische toezichthouder kondigde vorige week nog aan dat het overwoog WhatsApp te verbieden, omdat het platform bepaalde informatie niet zou willen delen met de Russische overheid.

Roblox wordt wereldwijd dagelijks door ongeveer 100 miljoen mensen gebruikt. Een groot deel is jonger dan 13 jaar, bleek eerder. Het platform is niet onomstreden. Ook in andere landen zoals Qatar, Irak en Turkije is het verboden, voornamelijk vanwege zorgen over de veiligheid van kinderen.