Trump zegt dat Poetin de oorlog wil stoppen

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft een urenlange ontmoeting van zijn gezant Steve Witkoff en schoonzoon Jared Kushner met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin "een redelijk goede ontmoeting" genoemd en zei dat "Poetin de oorlog wil beëindigen". Maar Trump zei geen idee te hebben wat er nu gaat gebeuren. Hij zei niet te weten wat hieruit voortkomt: "We gaan het zien".

Witkoff en Kushner hebben in het Witte Huis verslag uitgebracht van hun ontmoeting met Poetin en spraken van "een grondige en productieve ontmoeting". Bij de gesprekken in Rusland waren ook de Russische diplomaten Kirill Dmitriev en Joeri Oesjakov, melden Russische media. De gesprekspartners hebben volgens media beloofd de inhoud van hun gesprek niet openbaar te maken.

Rusland en de VS hebben vooralsnog geen overeenstemming over alle punten uit het vredesinitiatief van Trump. Er zou volgens een Kremlinwoordvoerder niet zijn gesproken over een wapenstilstand ter gelegenheid van de naderende feestdagen.