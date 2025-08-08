Rusland bouwt eerste kerncentrale in grondstofrijk Kazachstan

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland is vrijdag begonnen met de bouw van de eerste kerncentrale in Kazachstan. Daarmee lijkt Rusland zijn invloed in het grondstofrijke land te willen vergroten. Kazachstan is 's werelds grootste uraniumproducent en ligt tussen China en Rusland in.

De bouw van de eerste kerncentrale aan het Balkasjmeer neemt waarschijnlijk enkele jaren in beslag. Het blijft niet bij deze kerncentrale. China heeft al plannen om er nog twee te bouwen. Details daarover worden volgens de Kazachse autoriteiten later dit jaar bekend. Ook Frankrijk en Zuid-Korea dongen naar een contract voor de bouw van een centrale, maar Kazachstan koos voor Rusland en China, die "objectief gezien de beste offertes hadden".

Kazachstan levert 43 procent van het wereldwijde uranium. Kernenergie ligt echter gevoelig in het voormalige Sovjetland, waar vroeger ook omstreden kernproeven zijn gehouden. Het land kampt tegenwoordig met problemen om voldoende stroom voor binnenlands verbruik op te wekken.