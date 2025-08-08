Sportmerk Under Armour onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Under Armour ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De pogingen van de sportkledingfabrikant om de verkopen aan te jagen na een omzetdaling in de afgelopen twee jaar lijken vast te lopen. Het sportmerk voorziet een grotere daling van de omzet in het huidige kwartaal dan kenners hadden verwacht.

Under Armour kampt onder meer met een zwakke vraag in Noord-Amerika door de aanhoudend hoge inflatie en onzekerheid over de handelstarieven van president Donald Trump. Het aandeel werd 17,9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief, na de sterke koerswinsten eerder deze week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 44.118 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 6361 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 21.319 punten.

De Nasdaq koerst af op een weekwinst van bijna 3 procent. De S&P 500 is bijna 2 procent gestegen in de week die in het teken stond van het ingaan van de nieuwe importheffingen van president Donald Trump op goederen van de meeste handelspartners van de Verenigde Staten.

Ook zorgde de aankondiging van een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin voor optimisme. Het overleg, dat binnen enkele dagen zou moeten plaatsvinden, wakkerde de hoop aan op een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.

De speculatie op een renteverlaging door de Federal Reserve nam ook verder toe. Trump heeft Stephen Miran voorgedragen voor de vrijgekomen functie van nieuwe bestuurder bij de centrale bank. Miran is op dit moment voorzitter van een raad die de Amerikaanse president adviseert over economisch beleid. Miran volgt Adriana Kugler op, die begin deze maand opstapte. Trump heeft de afgelopen tijd druk uitgeoefend op de Fed om de rente te verlagen en zou het liefst Fed-voorzitter Jerome Powell willen vervangen door iemand die leenkosten wel wil verlagen.

Apple daalde 0,3 procent. Het techconcern won in de afgelopen twee dagen ruim 8 procent, na de aankondiging om nog eens 100 miljard dollar te investeren in de VS. Dat bedrag komt bovenop eerder toegezegde investeringen van 500 miljard dollar. Apple wil met dat geld onder andere de productie van zijn apparaten naar de VS halen.

Expedia Group werd 5,6 procent meer waard. De onderneming achter reissites als Trivago en Hotels.com boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Pinterest kelderde 10,1 procent, na tegenvallende kwartaalresultaten van het socialemediabedrijf.