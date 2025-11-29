Rusland dreigt WhatsApp volledig te blokkeren in het land

MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor dreigt WhatsApp volledig te blokkeren in het land na eerdere beperkingen op de berichtendienst. Als WhatsApp niet voldoet aan de Russische wetgeving, wordt het geblokkeerd, meldden Russische persbureaus.

In augustus begon Rusland al met het beperken van sommige oproepen op WhatsApp en Telegram. Het land beschuldigde de buitenlandse platforms ervan informatie niet te delen met de wetshandhaving in gevallen van fraude en terrorisme. Nu is opnieuw een oproep uitgegaan om aan de Russische eisen te voldoen.

WhatsApp heeft Moskou er eerder van beschuldigd te proberen miljoenen Russen de toegang tot veilige communicatie te ontzeggen. De berichtendiensten Signal en Viber werden in 2024 al helemaal geblokkeerd.

De Russische autoriteiten promoten een door de staat gesteunde rivaliserende app genaamd MAX, waarvan critici beweren dat deze kan worden gebruikt om gebruikers te volgen. Staatsmedia hebben die beschuldigingen als onwaar afgedaan.