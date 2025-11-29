ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland dreigt WhatsApp volledig te blokkeren in het land

Economie
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 10:42
anp291125070 1
MOSKOU (ANP/DPA/RTR) - De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor dreigt WhatsApp volledig te blokkeren in het land na eerdere beperkingen op de berichtendienst. Als WhatsApp niet voldoet aan de Russische wetgeving, wordt het geblokkeerd, meldden Russische persbureaus.
In augustus begon Rusland al met het beperken van sommige oproepen op WhatsApp en Telegram. Het land beschuldigde de buitenlandse platforms ervan informatie niet te delen met de wetshandhaving in gevallen van fraude en terrorisme. Nu is opnieuw een oproep uitgegaan om aan de Russische eisen te voldoen.
WhatsApp heeft Moskou er eerder van beschuldigd te proberen miljoenen Russen de toegang tot veilige communicatie te ontzeggen. De berichtendiensten Signal en Viber werden in 2024 al helemaal geblokkeerd.
De Russische autoriteiten promoten een door de staat gesteunde rivaliserende app genaamd MAX, waarvan critici beweren dat deze kan worden gebruikt om gebruikers te volgen. Staatsmedia hebben die beschuldigingen als onwaar afgedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading