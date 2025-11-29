ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China komt na brand Hongkong met landelijke campagne

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 10:44
anp291125071 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China komt met een landelijke campagne voor brandveiligheidsinspecties in hoogbouw. Er wordt onder meer gekeken naar gebruik van brandbare of verboden materialen en de aanwezigheid van vluchtroutes en veiligheidsapparatuur, meldt het ministerie van Rampenbestrijding.
De aankondiging volgt op een dodelijke brand in wolkenkrabbers in Hongkong. Daar vielen afgelopen week zeker 128 doden. In het wooncomplex vond een renovatie plaats waarbij onder meer bamboesteigers zijn gebruikt.
Het dodental door de brand loopt mogelijk nog verder op, want over lot van veel mensen bestaat onduidelijkheid. Er worden nog zo'n 150 personen vermist.
Driedaagse rouwperiode
In Hongkong begon zaterdag een driedaagse rouwperiode. De hoogste bestuurder van de metropool, John Lee, en andere functionarissen namen drie minuten stilte in acht. Bij overheidsgebouwen hangen vlaggen halfstok.
Inwoners van de stad leggen daarnaast bloemen de buurt van de verwoeste woontorens. Ook laten mensen briefjes achter met persoonlijke boodschappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading