China komt na brand Hongkong met landelijke campagne

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China komt met een landelijke campagne voor brandveiligheidsinspecties in hoogbouw. Er wordt onder meer gekeken naar gebruik van brandbare of verboden materialen en de aanwezigheid van vluchtroutes en veiligheidsapparatuur, meldt het ministerie van Rampenbestrijding.

De aankondiging volgt op een dodelijke brand in wolkenkrabbers in Hongkong. Daar vielen afgelopen week zeker 128 doden. In het wooncomplex vond een renovatie plaats waarbij onder meer bamboesteigers zijn gebruikt.

Het dodental door de brand loopt mogelijk nog verder op, want over lot van veel mensen bestaat onduidelijkheid. Er worden nog zo'n 150 personen vermist.

Driedaagse rouwperiode

In Hongkong begon zaterdag een driedaagse rouwperiode. De hoogste bestuurder van de metropool, John Lee, en andere functionarissen namen drie minuten stilte in acht. Bij overheidsgebouwen hangen vlaggen halfstok.

Inwoners van de stad leggen daarnaast bloemen de buurt van de verwoeste woontorens. Ook laten mensen briefjes achter met persoonlijke boodschappen.