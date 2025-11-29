SP doet met oud-FNV-voorzitter Tuur Elzinga mee in Bloemendaal

BLOEMENDAAL (ANP) - De SP doet met de nieuwe afdeling Bloemendaal-Heemstede mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bloemendaal. Voormalig voorzitter van de vakbond FNV Tuur Elzinga is de lijsttrekker voor de partij.

"Het wordt tijd dat de SP in de raad komt van de rijkste gemeente van Nederland. Want op sociaal gebied is Bloemendaal behoorlijk armoedig", stelt Elzinga in een persbericht over de verkiezingsdeelname. Volgens hem zijn er weinig sociale woningen beschikbaar in de Noord-Hollandse gemeente, terwijl iedereen in Bloemendaal moet kunnen wonen, aldus de SP.

Het verkiezingsprogramma wordt in januari vastgesteld. De verkiezingen zijn op 18 maart volgend jaar.

SP-leider Jimmy Dijk heeft meerdere malen gezegd dat gemeenten zoals het Noord-Hollandse Bloemendaal meer asielzoekers moeten opvangen. Nu doen de rijkste gemeenten volgens Dijk veel minder dan de armste gemeenten van Nederland.