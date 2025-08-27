Rusland somberder over economie door hoge rente

Rusland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei dit jaar flink verlaagd. Waar het land eerder nog rekende op een plus van 2,5 procent, wordt nu niet meer dan 1,5 procent groei voorzien. Volgens de Russische minister van Financiën Anton Siluanov wordt de economie geremd door de hoge rente die de Russische centrale bank heeft ingevoerd om de inflatie binnen de perken te houden.

De Russische oorlogseconomie groeide de voorbije jaren nog flink, met plussen van 4,1 procent in 2023 en 4,3 procent in 2024. Daarmee leek het land meerdere rondes van westerse sancties, opgelegd na de invasie van Oekraïne in 2022, te pareren. Maar dit jaar is het economische beeld flink verslechterd.

De prijzen in Rusland zijn hard opgelopen, wat de centrale bank er eerder toe aanzette om de rente te verhogen naar 21 procent. Minister van Economische Zaken Maxim Reshetnikov waarschuwde in juni al dat Rusland op de rand van een recessie stond, tenzij het monetaire beleid zou veranderen.