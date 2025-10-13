ECONOMIE
De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

Media
door Ans Vink
maandag, 13 oktober 2025 om 5:55
Toen de T er net was, in de jaren vijftig en zestig, keken we bijna allemaal. Thuis, met het hele gezin. Og als je nog geen toestel had bij de buren.
Daarvan is niet veel meer over.
Gemiddeld keken er rond het jaar 2000 op een doordeweekse avond ongeveer 2 tot 2,5 miljoen Nederlanders televisie, verdeeld over de publieke omroep en de commerciële zenders. In 2025 ligt het gemiddelde aantal kijkers per avond beduidend lager, rond 1 tot 1,2 miljoen per programma, waarbij het totale aantal unieke kijkers per avond (die minimaal één minuut kijken) nog doorgaans uitkomt tussen de 1,5 en 2 miljoen per populair programma. Het algemene avondaantal is echter verspreid over veel meer platforms en on-demand kijkopties, waardoor het live lineaire tv-kijkgedrag flink is afgenomen.​
Kijkcijfers rond het jaar 2000
In het jaar 2000 kwamen populaire programma’s als het Achtuurjournaal, 'Goede Tijden Slechte Tijden' en grote amusementsshows regelmatig aan kijkcijfers tussen de 2 en 2,5 miljoen. De totale kijkdichtheid (het aandeel mensen dat op een avond tv keek) was toen duidelijk hoger door het beperkte media-aanbod en het ontbreken van streamingdiensten en on demand platforms.d
Kijkcijfers in 2025
In 2025 halen zelfs de meest populaire programma’s zelden meer dan 1,5 miljoen live kijkers op een avond. Dagelijkse toppers als het 'Journaal 20 uur', 'Vandaag Inside' en grote realityshows liggen rond de 1 tot 1,2 miljoen live kijkers. Door uitgesteld kijken en online platforms worden de cijfers per aflevering soms hoger, maar de spreiding over verschillende schermen is groot. Het live kijkgedrag is verder gedaald tot gemiddeld 2 uur en 10 minuten per dag per Nederlander, t.o.v. ruim 2,5 uur begin jaren 2000.​
Verandering in kijkgedrag
  • In 2000: circa 2-2,5 miljoen mensen per avond live voor de buis (publiek plus commercieel).​
  • In 2025: gemiddeld 1-1,2 miljoen per programma per avond live, met uitgesteld en online kijken erbij komt het totale bereik soms tot 2 miljoen of meer voor grote evenementen.​
  • Het totale dagelijks tv-kijken (alle schermtijd) daalde van ruim 2,5 uur in 2000 naar 2 uur en 10 minuten in 2024.spreekbuis+1
Deze trend laat zien dat de klassieke tv-avond uit het verleden is vervangen door gefragmenteerd, flexibel kijkgedrag verspreid over diverse platforms. Streaming en on demand zijn nu dominant geworden in het Nederlandse medialandschap

