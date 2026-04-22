Rusland stopt levering Kazachse olie naar Duitsland via pijplijn

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland stopt vanaf 1 mei met de levering van Kazachse ruwe olie via de Droezjba-pijpleiding aan Duitsland. Dat meldde de Russische vicepremier Aleksander Novak woensdag. De maatregel vergroot de zorgen over de brandstofvoorziening in Duitsland die de Iranoorlog heeft veroorzaakt.

De leveringsstop raakt de raffinaderij in het Duitse Schwedt, aan de grens met Polen, hard. Deze raffinaderij levert het grootste deel van de olie voor hoofdstad Berlijn en is voor 17 procent van de bevoorrading afhankelijk van Kazachstan. De fabriek moet de brandstof nu ergens anders vandaan halen.

Dinsdag meldde persbureau Reuters al op basis van ingewijden dat Rusland de Kazachse olie-export naar Duitsland wil stilleggen.