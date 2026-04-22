IND gaat toetsen of asielzoeker naar veilig deel Syrië kan

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 20:16
DEN HAAG (ANP) - Syrische asielzoekers moeten mogelijk terugkeren naar een veilig gedeelte van hun thuisland in plaats van dat zij een verblijfsvergunning in Nederland krijgen, schrijft asielminister Bart van den Brink (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Per individueel geval gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoeken of dat kan.
Eerder kon dat nog niet omdat Syrië in het geheel als te onveilig werd gezien, maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het geweld vorig jaar afgenomen. Toch blijft de veiligheidssituatie "fragiel", vooral in de provincie Suweida. Ook meldt het ministerie niet welke regio's wel veilig zouden zijn.
Het ministerie kan bovendien nog niet vaststellen dat de mensenrechten blijvend zijn verbeterd. Syriërs met een verblijfsvergunning krijgen daarom nog geen herbeoordeling.
De IND gaat ook nadrukkelijker kijken naar het risico dat druzen, een religieuze minderheid, lopen in hun thuisland. Zij zijn nu vaak slachtoffer van geweld.
