Nieuwe topman voor socialmediaplatform LinkedIn

SUNNYVALE (ANP) - Dan Shapero is de nieuwe topman van socialmediaplatform LinkedIn, onderdeel van Microsoft. De nieuwe topman werkt al ruim achttien jaar bij LinkedIn, waarvan de afgelopen vijf jaar als operationeel topman.

Hij volgt Ryan Roslansky op, die bijna zes jaar de topman van het zakelijke socialmediaplatform was. Roslansky was sinds een jaar ook verantwoordelijk voor Microsoft Office. Die taken kan hij niet meer combineren, schrijft hij op LinkedIn.

LinkedIn heeft als doel economische kansen te creëren voor zijn leden. Volgens de nieuwe topman is die rol van het socialmediaplatform nog belangrijker geworden nu de zakelijke wereld snel verandert door AI, zegt hij op zijn LinkedIn-pagina. Het platform heeft naar eigen zeggen meer dan 850 miljoen leden. LinkedIn begon in 2002 en is sinds december 2016 onderdeel van Microsoft.