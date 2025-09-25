Rusland verlengt exportverbod benzine tot eind dit jaar

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland wil het exportverbod op benzine verlengen tot het einde van dit jaar. Vicepremier Alexander Novak zei volgens het Russische staatspersbureau TASS dat de maatregel binnenkort wordt verlengd.

Het land stelt ook een verbod in op de export van diesel voor handelaren, voegde Novak daaraan toe.

Rusland voerde het verbod op de export van benzine afgelopen maart in om ervoor te zorgen dat het land zelf genoeg brandstof heeft om aan de binnenlandse vraag te voldoen. Aanvallen van Oekraïne op olieraffinaderijen hebben de productie ervan beperkt. Dat heeft geleid tot tekorten in sommige regio's en gestegen olieprijzen.

Oekraïne ziet de aanvallen als vergelding voor aanvallen van Rusland en een manier om de energie-inkomsten van Moskou af te snijden. Rusland gebruikt die opbrengsten om zijn leger mee te financieren.