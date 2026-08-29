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Rusland verlengt opnieuw verbod op export van diesel

Economie
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 14:24
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland verlengt opnieuw het verbod op de export van diesel om binnenlandse tekorten te voorkomen door de Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod wordt nu verlengd tot eind september.
Het verbod werd op juli ingevoerd en eerder ook al eens verlengd. Door de aanvallen op olieraffinaderijen heeft Rusland moeite om te kunnen voldoen aan de binnenlandse vraag naar diesel. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en bij andere pompstations staan er dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten.
Deze maand heeft Oekraïne minstens 21 aanvallen uitgevoerd op Russische raffinaderijen, aldus persbureau Bloomberg. Dat is een maandrecord. Rusland heeft door die aanvallen en zorgen over tekorten ook een verbod op de export van benzine en kerosine ingesteld.
Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11 procent van het wereldwijde dieselaanbod.
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