Gevaar neemt af bij stuwmeer in grensgebied Nepal en China

Het gevaar dat wordt gevormd door een stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal lijkt af te nemen. Uit satellietbeelden komt volgens de Chinese autoriteiten naar voren dat de omvang ervan krimpt.

Op de beelden is te zien dat het meer bij de rivier Purepu Tsangpo zaterdagochtend een oppervlakte had van 99.000 vierkante meter. Dat was 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag.

Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week. Dat was potentieel gevaarlijk, want als het water snel zou vrijkomen, ontstond er nieuw overstromingsgevaar.

Water loopt langzaam weg

Dat het meer nu in oppervlakte afneemt, komt vermoedelijk doordat het water langzaam wegloopt. Het Chinese staatsmedium CCTV meldde dat zaterdagmiddag delen van de meerbodem zichtbaar waren.

Het stuwmeer wordt volgens CCTV rond de klok in de gaten gehouden met drones en andere apparatuur. Reddingswerkers die stroomafwaarts werken, kunnen volgens experts snel worden gewaarschuwd als het misgaat.