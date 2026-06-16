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Trump: Syrië kan strijd tegen Hezbollah overnemen van Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 12:27
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ÉVIAN-LES-BAINS (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet tevreden over de manier waarop Israël oorlog voert in Libanon. Hij suggereerde tijdens de G7-top in Évian-les-Bains dat Syrië wat hem betreft de strijd tegen Hezbollah in Libanon zou kunnen overnemen. "Want om eerlijk te zijn denk ik dat zij het beter zouden doen."
Trump heeft in zijn tijdelijke akkoord met Iran afgesproken dat ook de oorlog in Libanon wordt beëindigd, waar Israël de afgelopen weken veel aanvallen heeft uitgevoerd. Maar Trump gelooft dat de fragiele overeenkomst met Iran ook stand kan houden als Israël Libanon blijft aanvallen. "Ik beschouw dat als een kleine oorlog", aldus Trump.
Maar Israël doodt bij de strijd tegen die sjiitische beweging te veel burgers, klaagde Trump. "Je hoeft niet elke keer een appartementsgebouw op te blazen als je naar iemand op zoek bent. Want daar zitten veel mensen en die zijn niet allemaal van Hezbollah, dat kan ik je wel vertellen."
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