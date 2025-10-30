ECONOMIE
Waarschuwing voor gevaarlijke producten van Chinese Temu en Shein

door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 10:03
DEN HAAG (ANP) - Zeven op de tien producten die via de Chinese websites Temu en Shein Europa binnenkomen, voldoen niet aan de EU-veiligheidsnormen. Dat concluderen vier Europese consumentenorganisaties na onderzoek. Een kwart van de onderzochte producten was zelfs "ronduit gevaarlijk", aldus de Consumentenbond.
Daarbij gaat het om brandgevaar, verstikkingsgevaar of giftige stoffen. De Consumentenbond adviseert geen speelgoed, elektronica en sieraden te bestellen bij deze platforms.
Consumentenorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, België en Denemarken kochten bij de Chinese aanbieders in totaal 162 artikelen. "In het geteste speelgoed werden gevaarlijke stoffen gevonden, zoals de hormoonverstorende stof nonylphenol ethoxylate. Daarnaast klopte de etikettering in veel gevallen niet", stelt de Consumentenbond.
Ook bij sieraden gaat het fout. Zo bestond een ketting met een kersenhanger voor 85 procent uit cadmium, een kankerverwekkende stof.
