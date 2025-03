Russische aanklagers willen 1,5 miljard dollar van Shell

LONDEN (ANP) - Russische openbaar aanklagers willen van Shell een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar (bijna 1,4 miljard euro). Ze beschuldigen het Britse olie- en gasconcern ervan illegaal uit een groot project te zijn gestapt voor de productie van vloeibaar gemaakt aardgas in het verre oosten van Rusland, meldt Shell in zijn jaarverslag.

De autoriteiten in Rusland beschuldigden Shell er in oktober van niet te hebben betaald voor gas dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom had geleverd. Ze vragen de rechter onder andere om Gazprom toestemming te geven voor het innen van 94 miljard roebel van een rekening waarop een bedrag stond geparkeerd voor Shell. Dat geld was eigenlijk bedoeld als compensatie voor het belang in lng-project Sakhalin 2 waar Shell afstand van deed na de Russische inval in Oekraïne.