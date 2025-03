Te veel zout kan depressieve klachten veroorzaken

Wie regelmatig een flinke portie zout binnenkrijgt, loopt mogelijk een verhoogd risico op depressieve klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Chinese wetenschappers, gepubliceerd in het vakblad The Journal of Immunology.

De onderzoekers ontdekten dat muizen die veel zout binnenkregen opvallend somber gedrag vertoonden. De knaagdieren werden minder actief, vermeden open ruimtes en toonden weinig interesse in hun omgeving, allemaal signalen die bij depressie passen.

Maar hoe zorgt dat extra zoutje ervoor dat we in de put raken? Het geheim zit 'm in bepaalde afweercellen, zogenaamde gamma-delta T-cellen. Deze cellen gaan door een zoutrijk dieet meer van het ontstekingsstofje IL-17A aanmaken. En laat dat nou net een stofje zijn dat eerder al in verband is gebracht met depressieve klachten.

Tweede experiment

Om zeker te weten dat het zout de boosdoener was, deden de wetenschappers nog een test. Ze schakelden bij een groep muizen de gamma-delta T-cellen uit. En wat bleek? Deze muizen bleven vrolijk rondspringen, ook al kregen ze een zoutrijk dieet voorgeschoteld.

Deze ontdekking is relevanter dan ooit omdat we tegenwoordig steeds meer zout eten. Vooral kant-en-klaarmaaltijden en fastfood bevatten vaak torenhoge zoutgehaltes, soms wel tientallen keer zoveel als in zelfgemaakte gerechten.

Meer onderzoek nodig

De bevindingen laten weten dat het matigen met zout niet alleen goed is voor je bloeddruk, maar mogelijk ook je mentale gezondheid een boost kan geven. Toch is meer onderzoek nodig om te bepalen of deze resultaten ook voor mensen gelden.

Het goede nieuws is dat deze studie nieuwe aanknopingspunten biedt voor de behandeling van depressie. Mogelijk kunnen medicijnen die zich richten op IL-17A of de gamma-delta T-cellen in de toekomst helpen bij het behandelen van depressieve klachten.

Bron: The Journal of Immunology