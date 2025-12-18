Russische centrale bank dreigt met rechtszaken tegen banken EU

MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank dreigt met rechtszaken tegen Europese banken over het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor het financieren van Oekraïne. Volgens de centrale bank worden Europese banken die daarbij betrokken zijn voor de rechter in Rusland gesleept voor schadevergoedingen aan de Russische staat.

Momenteel wordt in Brussel door Europese regeringsleiders overleg gevoerd over het inzetten van bevroren Russische tegoeden voor leningen aan Oekraïne. Die tegoeden zijn gestald bij financiële instelling Euroclear in België. De Europese Commissie wil 90 miljard euro gebruiken voor een herstellening aan Oekraïne.

Maandag werd nog bekend dat de Russische centrale bank bij een rechtbank in Moskou een schadevergoeding eist van Euroclear van omgerekend bijna 196 miljard euro. Door de "onwettige acties" van Euroclear kan de centrale bank niet meer over zijn eigen tegoeden beschikken.