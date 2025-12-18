ECONOMIE
Kamer wil vaccinatie vogelgriep, maar vreest handelsproblemen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 13:34

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet vaccinaties voor pluimvee als dé oplossing tegen de vogelgriep, maar vreest dat producten van gevaccineerde dieren in het buitenland momenteel nog niet worden geaccepteerd. Tijdens een Kamerdebat roepen het CDA en de VVD demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) op ervoor te zorgen dat de handelsbelemmeringen hiervoor worden opgeheven.
"Waarom is er zoveel weerstand tegen de handel hiervan en wat gaat de minister doen om de markt te overtuigen?", vraagt VVD-Kamerlid Renate den Hollander aan Wiersma. Ook CDA-Kamerlid Jan Arie Koorevaar wil van de minister weten hoe zij de "handelsbelemmeringen" gaat oplossen en pleit voor een Europese vaccinatiestrategie.
BBB-leider Caroline van der Plas maakt zich dankzij "goed internationaal overleg" minder zorgen dat de handel wordt belemmerd. Ze noemt de pilot om te starten met vaccineren op onderzoeksniveau een "topprestatie". "Daar zie je de kracht van de innovatieve sector en een ministerie dat meedenkt."
