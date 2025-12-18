ECONOMIE
Levenslang voor man die op menigte Mannheim inreed

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 13:40
anp181225158 1
MANNHEIM (ANP/DPA) - De man die in maart op een menigte inreed in Mannheim, heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hij doodde tijdens Rosenmontag, een Duitse carnavalstraditie, twee mensen. Veertien personen raakten gewond.
De 40-jarige Duitser komt vast te zitten in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is veroordeeld voor moord en poging tot moord.
De chauffeur reed destijds met zeker 50 kilometer per uur een voetgangerszone in Mannheim binnen, een stad in Baden-Württemberg. Toen de straat doodliep en hij zijn auto wilde omkeren, werd hij klemgereden door een taxi. De man schoot vervolgens met een alarmpistool op de ruit van de taxi. Daarna vluchtte hij en schoot hij zichzelf in zijn mond met een losse flodder. Even later trof de politie hem aan.
Aanklagers zeiden tijdens het proces al dat de man waarschijnlijk psychisch ziek was. Zelf zei hij tegen de politie dat hij een moeilijke jeugd had gehad, zijn baan kwijt was en geen medicatie meer nam.
