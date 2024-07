Russische centrale bank verhoogt rente om inflatie te bestrijden

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land weer verhoogd, na een rentepauze in de afgelopen maanden. De beleidsmakers hopen daarmee de hoge inflatie te bestrijden en de oververhitte economie af te koelen.

"De inflatie is versneld en ligt aanzienlijk boven de prognose van april", stelde de centrale bank in een verklaring. De consumentenprijzen in Rusland zijn flink gestegen sinds Moskou in februari 2022 een oorlog in Oekraïne begon. De enorme overheidsuitgaven en de hogere lonen hebben de vraag in de hele economie fors doen toenemen en geleid tot hogere prijzen.