Werkzaamheden spoor tussen Den Haag en Rotterdam duren nog langer

UTRECHT (ANP) - De werkzaamheden aan het spoor tussen Den Haag HS en Schiedam-Centrum duren nog langer dan verwacht, meldt ProRail. Donderdag liet de spoorwegbeheerder al weten dat de treinen daar tot zeker maandagochtend niet zouden rijden, maar nu is die verwachting bijgesteld naar woensdag.

In eerste instantie zouden van 13 tot en met 26 juli geen treinen rijden tussen Den Haag en Rotterdam vanwege werkzaamheden. Maar alleen het laatste deel van het traject tussen Rotterdam en Schiedam is dus op tijd klaar.

De NS waarschuwde eerder al dat vooral zaterdag "forse drukte" wordt verwacht omdat dan het Zomercarnaval plaatsvindt in Rotterdam. Het advies aan mensen die dan richting de Maasstad reizen is om voor ander vervoer te kiezen of om te reizen via Gouda. Ook benadrukt de NS dat het erg druk kan worden in de Rotterdamse metro.