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Russische olieproductie daalt naar laagste niveau in een jaar

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 17:21
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische olieproductie is in mei gedaald naar het laagste niveau in een jaar, nadat Oekraïne de aanvallen op Russische olie-infrastructuur vorige maand aanzienlijk opvoerde. Oekraïne heeft in mei ten minste 31 aanvallen op onder meer raffinaderijen en pijpleidingen in Rusland uitgevoerd. Daarmee probeert Kiev de olie-inkomsten van Moskou te raken.
Rusland produceerde gemiddeld ruim 9 miljoen vaten ruwe olie per dag in mei, blijkt uit een maandelijks rapport van oliekartel OPEC. De olieproductie in Rusland daalt al sinds eind vorig jaar. Eerder deze maand staakte Rusland de export van vliegtuigbrandstof uit angst voor een mogelijk tekort omdat Oekraïne het aantal aanvallen heeft opgevoerd.
Door de aanvallen is de Russische olieverwerking tot nu toe in juni gedaald tot het laagste niveau in twee decennia, volgens schattingen van analisten van adviesbureau Energy Aspects.
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