Rustig Damrak wacht op handelsoverleg VS en China

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet maandag bij de opening weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. De twee economische grootmachten overleggen in Londen opnieuw over de handelstarieven. Vorige maand besloten de twee landen hun onderlinge importheffingen voor een periode van negentig dagen fors te verlagen zodat er meer tijd is om een oplossing te zoeken voor het handelsconflict.

Op de Amsterdamse beurs werd verder relatief weinig gehandeld. Veel bedrijven zijn dicht op tweede pinksterdag. De AEX noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 930,14 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 894,63 punten. Frankfurt daalde 0,2 procent en Parijs bleef onveranderd. Londen won 0,2 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen terrein, ondanks een tegenvallende groei van de Chinese export. De uitvoer naar de VS toonde daarbij de sterkste afname sinds 2020 door de handelsspanningen.