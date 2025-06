Trump zet troepen in bij LA-protesten: gouverneurs spreken van ‘alarmerend machtsmisbruik’

Voor het eerst in zestig jaar stuurt een president troepen naar een staat zonder toestemming van de gouverneur. De spanningen lopen hoog op in Los Angeles.

Wat begon als een reeks vreedzame protesten tegen een nieuwe golf van immigratie-arrestaties door ICE, is in Los Angeles uitgegroeid tot geweld en chaos. Afgelopen vrijdag arresteerden agenten minstens 44 mensen wegens vermeende immigratieovertredingen. Sindsdien trekken betogers massaal de straat op. De sfeer werd grimmig nadat er met beton werd gegooid naar agenten, die reageerden met traangas, pepperspray en flitsgranaten.

Ook op zaterdag gingen demonstranten de straat op. Vooral in de wijk Paramount in het zuidoosten van de stad liep de spanning verder op. De politie meldt meerdere arrestaties.

Trump grijpt in zonder overleg

President Donald Trump besloot zondag tweeduizend militairen van de Nationale Garde naar Los Angeles te sturen. Volgens hem is dat nodig “om de wetteloosheid aan te pakken die mocht blijven voortwoekeren”. Voor journalisten verklaarde hij: “Je hebt gewelddadige mensen en we laten ze daar niet mee wegkomen. We kijken overal naar de inzet van troepen. We laten dit niet gebeuren met ons land.”

De actie is omstreden, omdat het de eerste keer in zestig jaar is dat een president de Nationale Garde inzet in een staat zonder toestemming van de gouverneur. Daarmee treedt Trump buiten de gebruikelijke federale grenzen.

Felle kritiek van gouverneurs

De reactie vanuit de Democratische hoek liet niet lang op zich wachten. In een gezamenlijk persbericht veroordelen Democratische gouverneurs het ingrijpen van Trump krachtig. “De beslissing van president Trump om de Nationale Garde van Californië in te zetten, is een geval van alarmerend machtsmisbruik”, stellen ze. “Het is belangrijk dat we het uitvoerende gezag van de gouverneurs respecteren bij het aansturen van hun Nationale Garde.”

Ook de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, had zich eerder al fel uitgesproken tegen de inzet. Volgens hem ondermijnt het de staatsautonomie en zet het de verhoudingen tussen de federale regering en de staten op scherp.

Strijd tussen Witte Huis en Democratische staten

Het Witte Huis blijft achter de beslissing van Trump staan. Volgens een woordvoerder is het nodig om “zeer sterke ordehandhaving” te garanderen. Trump heeft bovendien laten doorschemeren dat hij soortgelijke maatregelen overweegt in andere steden waar protesten gaande zijn.