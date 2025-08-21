RvS neemt over twee weken besluit over natuurvergunning Schiphol

DEN HAAG (ANP) - Schiphol weet over twee weken of de luchthaven zijn natuurvergunning terugkrijgt zolang een hoger beroep loopt tegen de vernietiging daarvan. De Raad van State (RvS) zal op 4 september uitspraak doen in een spoedprocedure die Schiphol had aangespannen.

De procedure volgde op het besluit van de rechter die in juni een streep zette door de vergunning. Daardoor vreest de luchthaven vele handhavingsverzoeken en juridische procedures. Ondertussen loopt een hoger beroep, maar het kan nog een tijd duren voordat daarin uitspraak is gedaan.

De spoedprocedure kwam donderdag voor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS. De voorzieningenrechter probeerde onder meer duidelijkheid te krijgen over het spoedeisende belang van de natuurvergunning. Zo opereerde de luchthaven jarenlang zonder de vergunning, totdat die in 2023 door de overheid werd verstrekt.

Milieuorganisaties

Volgens Schiphol is er spoed vanwege de onzekerheid die is ontstaan na de vernietiging. Niet alleen bij Schiphol zelf, maar volgens de advocaat ook voor luchtvaartmaatschappijen, passagiers en toeleveranciers. "Rust en orde", is er volgens hem nodig, zodat tijdens het hoger beroep inhoudelijk verder gesproken kan worden over de natuurvergunning. En dan is er de vrees over juridische procedures "met meerdere betrokken partijen en op verschillende momenten".

Tijdens de zitting waren ook milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB), Greenpeace en Milieudefensie vertegenwoordigd. Volgens hun advocaat ligt er nog geen concreet plan om Schiphol op korte termijn te dwingen om zich te houden aan de situatie zonder vergunning. "Ik zie het probleem dat Schiphol schetst totaal niet", aldus de raadsman.