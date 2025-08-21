VK ziet aantal asielverzoeken stijgen naar recordhoogte

LONDEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het aantal asielaanvragen in het Verenigd Koninkrijk is gestegen naar een recordhoogte. Bijna 111.100 mensen vroegen in de twaalf maanden tot en met juni asiel aan, het hoogste cijfer sinds de registratie in 1979 begon.

De nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken tonen ook een stijging aan van 14 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het VK heeft sinds halverwege 2021 te maken met een sterkte stijging van het aantal asielverzoeken. Het aantal piekte eerder met 103.000 verzoeken in 2002. Aan het begin van deze eeuw kwamen veel aanvragen binnen. Tussen 2004 en 2020 lag het aantal jaarlijks tussen 22.000 en 46.000.

Migratie is een belangrijk onderwerp in de Britse politiek. De druk op de regering van Keir Starmer neemt steeds verder toe, onder meer omdat hij niet weet te voorkomen dat migranten met bootjes het Kanaal naar Engeland oversteken. Ook speelt mee dat steeds meer asielzoekers moeten worden opgevangen in hotels.