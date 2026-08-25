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Film Lukas Dhont voor derde keer Belgische inzending voor Oscars

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 14:19
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LOS ANGELES (ANP) - De film Coward van Lukas Dhont is de Belgische inzending voor de Oscars. Dat heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds dinsdag gemeld. Het is al de derde keer dat een film van de 35-jarige Belgische filmmaker deze eer te beurt valt, na Girl (2018) en Close (2022). Close werd daadwerkelijk genomineerd.
Coward speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een liefde tussen twee jongens die opbloeit in de loopgraven. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne werden op het filmfestival van Cannes uitgeroepen tot beste acteurs. De film draait vanaf eind oktober in de Nederlandse bioscopen.
In december wordt een shortlist van de titels die kans maken op de Oscar voor beste buitenlandse film bekendgemaakt, in januari wordt duidelijk of de film van Dhont daadwerkelijk is genomineerd voor een Oscar. Binnenkort wordt ook bekend wat de Nederlandse inzending voor de Oscars is.
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