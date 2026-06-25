ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ryanair past beleid zitplaatsen ouders met kind met tegenzin aan

Economie
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 13:33
anp250626131 1
DUBLIN (ANP) - Ryanair gaat zijn beleid voor gezinsplaatsen iets aanpassen, maar doet dat wel met tegenzin. De Britse mededingingsautoriteit (CMA) onderzoekt de Ierse luchtvaartmaatschappij over de verplichte kosten die ouders moeten betalen om bij hun kinderen te zitten. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er niets mis met het huidige beleid.
"We zullen ons met tegenzin aanpassen aan deze industriestandaard", zegt Ryanair-topman Michael O'Leary. "Maar we willen geen tijd verspillen aan het uitleggen aan misleide toezichthouders hoe slecht zij begrijpen wat in het belang van consumenten is."
Vanaf donderdag is het voor volwassenen die met kinderen reizen en geen gereserveerde stoel willen kiezen of betalen mogelijk om een gratis stoel toegewezen te krijgen. Voorheen moesten ouders die met kinderen reisden kiezen en betalen voor de reservering van een stoel en daar konden dan vier kinderen op meereizen.
De CMA verwachtte dat het onderzoek een halfjaar zou duren, maar Ryanair heeft nu dus al zijn beleid iets aangepast.
loading

POPULAIR NIEUWS

18458810 m

Zo ga je om met vrienden die complottheorieën delen

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

109443931-15910967-image-a-2_1782304712179

Welke friet is het gezondst? Van aardappelpartjes tot zoete aardappelfriet

189513724_m

Waarom steeds meer vrouwen dromen van een leven als tradwife

ANP-560523310

Zorgen om Lil Kleine: "Je was zo dronken"

Loading