Kamer wil dat 'datahonger' van bedrijven wordt aangepakt

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het ongebreideld verzamelen van data door bedrijven online wordt aangepakt. Bedrijven verdienen geld aan het verzamelen en doorverkopen van data die worden verzameld via cookies en accountgegevens.

"Pak de datahonger en het verdienmodel erachter aan. Gratis internet is helemaal niet gratis", zei Jantine Zwinkels (CDA) tijdens een debat over gegevensbeveiliging. "Mensen betalen met gedrag en persoonsgegevens."

De aanwezige Kamerleden willen dat de bewaartermijn voor persoonsgegevens korter wordt. Dat maakt de kans op grote datalekken, zoals recent bij onder meer Odido, kleiner, stelden meerdere Kamerleden.

Europese Unie

"We moeten ten strijde trekken tegen datahonger", aldus PRO-Kamerlid Barbara Kathmann. "Wat gaat het kabinet hiervoor doen?"

Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit (D66) snapte de zorgen uit de Kamer. Zij zei dat ze dit binnen de Europese Unie wil bespreken, omdat de privacyregels daar worden gemaakt.