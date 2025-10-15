Ryanair schrapt deze winter routes en capaciteit in Duitsland

BERLIJN (ANP) - Ryanair schrapt het komende winterseizoen 24 routes van en naar Duitsland en schroeft de capaciteit terug met 800.000 vliegtuigstoelen. Dat heeft de Ierse budgetmaatschappij woensdag bekendgemaakt. Als reden noemt Ryanair het falen van de Duitse regering om de vliegbelasting te verlagen.

Het besluit heeft impact op vluchten van en naar negen Duitse luchthavens. "De exorbitante vliegbelasting, in combinatie met de forse stijging van de kosten voor luchtverkeersleiding, beveiliging en luchthavengelden, heeft de concurrentiepositie van Duitsland ten opzichte van andere EU-landen aanzienlijk verzwakt", stelde de luchtvaartmaatschappij.

Bij een verlaging van de vliegbelasting denkt Ryanair het jaarlijks aantal passagiers in Duitsland te kunnen verdubbelen tot 34 miljoen. "Het is voor ons op dit moment gewoon niet logisch om in Duitsland te groeien", stelt marketingdirecteur Dara Brady van de luchtvaartmaatschappij. "We zouden eigenlijk graag meer zaken doen hier in Duitsland."