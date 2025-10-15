ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ryanair schrapt deze winter routes en capaciteit in Duitsland

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 19:14
anp151025172 1
BERLIJN (ANP) - Ryanair schrapt het komende winterseizoen 24 routes van en naar Duitsland en schroeft de capaciteit terug met 800.000 vliegtuigstoelen. Dat heeft de Ierse budgetmaatschappij woensdag bekendgemaakt. Als reden noemt Ryanair het falen van de Duitse regering om de vliegbelasting te verlagen.
Het besluit heeft impact op vluchten van en naar negen Duitse luchthavens. "De exorbitante vliegbelasting, in combinatie met de forse stijging van de kosten voor luchtverkeersleiding, beveiliging en luchthavengelden, heeft de concurrentiepositie van Duitsland ten opzichte van andere EU-landen aanzienlijk verzwakt", stelde de luchtvaartmaatschappij.
Bij een verlaging van de vliegbelasting denkt Ryanair het jaarlijks aantal passagiers in Duitsland te kunnen verdubbelen tot 34 miljoen. "Het is voor ons op dit moment gewoon niet logisch om in Duitsland te groeien", stelt marketingdirecteur Dara Brady van de luchtvaartmaatschappij. "We zouden eigenlijk graag meer zaken doen hier in Duitsland."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading