Oekraïne krijgt miljard extra aan wapens uit VS, schat Brekelmans

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne kan nog eens ongeveer een miljard euro aan Amerikaanse wapens tegemoetzien, schat defensieminister Ruben Brekelmans. Veertien extra NAVO-landen hebben woensdag toegezegd mee te doen aan het inkoopprogramma.

Precieze bedragen wil de NAVO niet noemen, maar de nieuwe bijdragen aan het zogeheten PURL zetten "zeker zoden aan de dijk", zei Brekelmans na afloop van een vergadering met zijn NAVO-collega's. Hij rekent op een orde van grootte van "twee pakketten". In overleg met Oekraïne worden wapenpakketten samengesteld met bijvoorbeeld de schaarse Patriot-luchtverdedigingsraketten. Ze kosten omgerekend rond de half miljard euro, te betalen door Europese bondgenoten en Canada.

Brekelmans is blij met de nieuwe toezeggingen. Op de eerste pakketten die Nederland en een handvol vooral Noord-Europese landen in de zomer kochten, was de afgelopen tijd weinig gevolgd. Nederland en enkele medestanders riepen met name Zuid-Europa op om ook over de brug te komen.