Militaire oefeningen Venezuela na Amerikaanse aanval op schip

CARACAS (ANP/AFP) - De president van Venezuela, Nicolás Maduro, heeft woensdag opdracht gegeven voor militaire oefeningen in de grootste sloppenwijken van het land. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten dinsdag weer een aanval hadden uitgevoerd op een boot voor de kust van Venezuela. Volgens de Amerikaanse president Trump vervoerde de boot drugs vanuit het Zuid-Amerikaanse land.

Trump heeft ook acht oorlogsschepen, een kernonderzeeër en straaljagers naar de regio gestuurd. Hij noemt het een operatie om drugssmokkel naar de VS aan te pakken.

Maduro heeft Washington beschuldigd van het beramen van een regimewisseling. In een bericht op Telegram zei hij dat hij het leger, de politie en een burgermilitie mobiliseerde om "de bergen, kusten, scholen, ziekenhuizen, fabrieken en markten van Venezuela te beschermen".

Sinds september hebben de VS al vier keer eerder schepen aangevallen voor de kust van Venezuela. Daarbij zouden meer dan twintig doden zijn gevallen.