Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Ondanks alle beloftes, het geschreeuw, gevloek en gezwaai met draaiende kettingzagen van zittend president Javier Milei is het nog steeds een totale economische puinzooi in Argentinië. De populist vreest op 26 oktober hierop afgerekend te worden door het volk bij de tussentijdse verkiezingen en heeft daarom de hulp ingeroepen van zijn grote vriend Donald Trump

“Als Milei verliest, zullen we niet gul zijn tegenover Argentinië”, zei Trump tegen verslaggevers. Volgens hem bemoeilijkt een socialistische regering de economische samenwerking tussen beide landen: “Als een socialist wint, kijk je heel anders aan tegen het doen van een investering.”

Een heel volk chanteren

De uiterst rechtse Milei geldt als een politieke bondgenoot van Trump. De twee leiders spraken in Washington over de economische crisis in Argentinië en sorteerden voor op mogelijke handelsafspraken. Trump benadrukte dat een vrijhandelsovereenkomst “zeker mogelijk” is en dat hij Milei steunt in diens campagne voor herverkiezing.

Swaplijn van 20 miljard dollar

Vorige week maakte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent bekend dat de VS 20 miljard dollar beschikbaar stellen voor de Argentijnse centrale bank via een zogenoemde swaplijn, waarbij peso’s worden ingeruild voor dollars. Die overeenkomst kwam tot stand na dagenlang overleg over de haperende Argentijnse economie.

Maar dan moeten de Argentijnen dus wel even bij het juiste vakje tekenen in het stemlokaal. Anders krijgen ze geen cent van Trump.