ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Politiek
door Peter Janssen
woensdag, 15 oktober 2025 om 11:04
ANP-539196191
Ondanks alle beloftes, het geschreeuw, gevloek en gezwaai met draaiende kettingzagen van zittend president Javier Milei is het nog steeds een totale economische puinzooi in Argentinië. De populist vreest op 26 oktober hierop afgerekend te worden door het volk bij de tussentijdse verkiezingen en heeft daarom de hulp ingeroepen van zijn grote vriend Donald Trump.
“Als Milei verliest, zullen we niet gul zijn tegenover Argentinië”, zei Trump tegen verslaggevers. Volgens hem bemoeilijkt een socialistische regering de economische samenwerking tussen beide landen: “Als een socialist wint, kijk je heel anders aan tegen het doen van een investering.”
Een heel volk chanteren
De uiterst rechtse Milei geldt als een politieke bondgenoot van Trump. De twee leiders spraken in Washington over de economische crisis in Argentinië en sorteerden voor op mogelijke handelsafspraken. Trump benadrukte dat een vrijhandelsovereenkomst “zeker mogelijk” is en dat hij Milei steunt in diens campagne voor herverkiezing.
Swaplijn van 20 miljard dollar
Vorige week maakte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent bekend dat de VS 20 miljard dollar beschikbaar stellen voor de Argentijnse centrale bank via een zogenoemde swaplijn, waarbij peso’s worden ingeruild voor dollars. Die overeenkomst kwam tot stand na dagenlang overleg over de haperende Argentijnse economie.
Maar dan moeten de Argentijnen dus wel even bij het juiste vakje tekenen in het stemlokaal. Anders krijgen ze geen cent van Trump.
Bron: BNR

Lees ook

Argentijnse president Milei bekogeld met stenenArgentijnse president Milei bekogeld met stenen
Argentijnse president Milei wil vrijhandelsakkoord met VSArgentijnse president Milei wil vrijhandelsakkoord met VS
Argentijnen toveren massaal dollars uit oude sok vanwege Milei's gigantische belastingcadeauArgentijnen toveren massaal dollars uit oude sok vanwege Milei's gigantische belastingcadeau
Argentinië is wereldkampioen inflatie in 2022 (als je de usual suspects niet meerekent)Argentinië is wereldkampioen inflatie in 2022 (als je de usual suspects niet meerekent)
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Loading