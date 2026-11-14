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EU ernstig bezorgd over winterse omstandigheden in Gaza

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zegt in een verklaring ernstig bezorgd te zijn over het lot van de Palestijnen vanwege de recente overstromingen en winterse omstandigheden in Gaza. Die verslechteren de levensomstandigheden nog verder, waardoor het leed alleen maar wordt verergerd, aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas.
Ook noemt de EU de luchtaanval op het Nasser-ziekenhuis, een van de zeer weinige medische centra die nog in werking zijn, van donderdag "uiterst verontrustend". Civiele infrastructuur en medische voorzieningen moeten beschermd worden onder het internationaal recht, aldus de EU. De Unie dringt er daarom bij Israël op aan om "onmiddellijke, onbelemmerde toegang en duurzame distributie van humanitaire hulp" te verlenen door onder meer de grensovergangen naar Gaza te openen.
In oktober 2025 is een staakt-het-vuren tot stand gekomen. Maar sindsdien zijn er alsnog zo'n 1500 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Ook komen er niet genoeg hulpgoederen het gebied binnen door toegangsbeperkingen opgelegd door Israël.
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