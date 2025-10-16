Salesforce bij stijgers op Wall Street na sterke vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - Salesforce behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Het softwareconcern gaf tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst met investeerders een sterke verwachting af voor de omzetgroei in de komende jaren. Het bedrijf verwacht dat de omzet jaarlijks met meer dan 10 procent zal groeien tot een omzet van ruim 60 miljard dollar in 2030. Ook koopt Salesforce in de komende zes maanden voor een extra 7 miljard dollar aan eigen aandelen in. Het aandeel werd daarop bijna 7 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was licht positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 46.353 punten, mede door de flinke koerswinst van Salesforce. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6691 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 22.788 punten.

De S&P 500-index en de Nasdaq sloten woensdag hoger dankzij goed ontvangen resultaten van de Amerikaanse banken Bank of America en Morgan Stanley. Ook chipbedrijven als Advanced Micro Devices (AMD) en Intel gingen woensdag flink omhoog door sterke kwartaalcijfers van de Nederlandse chipmachinemaker ASML.

Donderdag zorgden de resultaten van TSMC voor verder optimisme in de chipsector. De grote Taiwanese chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook verhoogde TSMC, dat onder meer chips maakt voor AI-chipbedrijf Nvidia en iPhone-maker Apple, de omzetverwachting voor het hele jaar door de goede vooruitzichten voor de uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel Nvidia klom 1,4. Branchegenoten Micron Technology en Broadcom stegen respectievelijk 3 en 1 procent.

Beleggers bleven verder voorzichtig door de voortslepende sluiting van de Amerikaanse overheid. Door die 'shutdown' van overheidsinstanties worden veel belangrijke cijfers over de economie, arbeidsmarkt, winkelverkopen en inflatie uitgesteld in afwachting van de heropening van de overheid. Een rechter in San Francisco zette ondertussen een streep door het plan van de regering-Trump om duizenden overheidsmedewerkers te ontslaan tijdens de shutdown.

United Airlines verloor 1,4 procent, na gemengde resultaten. De luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) kelderde ruim 9 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur en servers gaf een teleurstellende verwachting af voor het nieuwe boekjaar.