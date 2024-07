Samenwerking Yara en PepsiCo voor duurzamer geteelde snacks

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo heeft een deal gesloten met kunstmestproducent Yara International om boeren in Europa duurzamer te laten produceren. Daarbij gaat Yara duurzamere voedingsstoffen voor gewassen aan boeren leveren, die de aardappelen en andere gewassen vervolgens verkopen aan PepsiCo. De meststoffen komen voor een deel uit de Nederlandse kunstmestfabriek van Yara in Zeeuws-Vlaanderen.

Yara gaat aanvankelijk vooral traditionele producten die zijn gemaakt met aardgas leveren aan de Amerikanen. Tegen 2030 is het echter de bedoeling om de volumes kunstmest die zijn geproduceerd met hernieuwbare ammoniak of ammoniak via koolstofafvang en -opslag, te vergroten.

PepsiCo, dat snacks zoals Lay's chips verkoopt, zegt dat de inspanningen zich eerst op aardappelen zullen richten en daarna op andere gewassen. PepsiCo neemt tegen 2030 tot 165.000 ton meststoffen per jaar van Yara af. De producten komen voor een deel uit Yara's nieuwe hernieuwbare waterstofinstallatie in Noorwegen. Ook komt een deel van de Nederlandse fabriek die gebruikmaakt van koolstofafvang en -opslag.