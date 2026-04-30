Samsung boekt recordresultaten door sterke vraag naar chips

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 8:08
SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics heeft in het eerste kwartaal van 2026 recordresultaten behaald. Vooral de chipdivisie van het Zuid-Koreaanse tech- en elektronicaconcern liet een forse groei zien door de aanhoudende grote vraag naar geheugenchips die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunen.
Samsung zag de omzet met meer dan 70 procent stijgen tot een recordniveau van bijna 134 biljoen won (ongeveer 77 miljard euro). De bedrijfswinst, voor rente en belastingen, was ruim acht keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. De resultaten vielen hoger uit dan kenners hadden verwacht.
De chipdivisie van Samsung boekte een recordwinst van bijna 54 biljoen won (31 miljard euro), dankzij de sterke orders van chips voor AI-datacenters die nodig zijn om AI-toepassingen te laten draaien. De resultaten weerspiegelen de enorme uitgaven van grote techbedrijven als Facebook-eigenaar Meta en Google-moederbedrijf Alphabet in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.
D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

