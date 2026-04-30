Samsung boekt recordresultaten door sterke vraag naar chips

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics heeft in het eerste kwartaal van 2026 recordresultaten behaald. Vooral de chipdivisie van het Zuid-Koreaanse tech- en elektronicaconcern liet een forse groei zien door de aanhoudende grote vraag naar geheugenchips die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunen.

Samsung zag de omzet met meer dan 70 procent stijgen tot een recordniveau van bijna 134 biljoen won (ongeveer 77 miljard euro). De bedrijfswinst, voor rente en belastingen, was ruim acht keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. De resultaten vielen hoger uit dan kenners hadden verwacht.

De chipdivisie van Samsung boekte een recordwinst van bijna 54 biljoen won (31 miljard euro), dankzij de sterke orders van chips voor AI-datacenters die nodig zijn om AI-toepassingen te laten draaien. De resultaten weerspiegelen de enorme uitgaven van grote techbedrijven als Facebook-eigenaar Meta en Google-moederbedrijf Alphabet in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.