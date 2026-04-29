Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

seksueel misbruik
door Ans Vink
woensdag, 29 april 2026 om 13:18
Combi - Zorro Ranch Epstein
Melanie Stansbury, een Amerikaans congreslid zegt dat ook jongens en jonge mannen zijn misbruikt op de racnh van Epstein

Nieuwe getuigenis over ‘horrorranch’

Terwijl de afleidingsoorlog doorwoekert, cijperen ook voortdurend nieuwe berichten rond de misdaden van Epstein uit. En ook nieuwe verhalen over de betrokkenheid van Donald Trump.
Een Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden heeft het verhaal gedeeld van een anonieme man die zegt als jongeman te zijn misbruikt op Epsteins afgelegen Zorro Ranch in New Mexico, door media vaak “horrorranch” genoemd. Volgens deze getuige werd hij onder valse voorwendselen naar een feest op het landgoed gelokt, daar gedrogeerd en vervolgens seksueel misbruikt
Melanie Stansbury verklaart inzage te hebben gehad in vertrouwelijke FBI‑dossiers en spreekt over Epstein en Ghislaine Maxwell als “seriemisbruikers” die een geraffineerd netwerk van seksuele uitbuiting onderhielden. De nadruk op een mannelijk slachtoffer wijkt af van de eerdere focus op meisjes en jonge vrouwen en voedt de vrees dat de kring van slachtoffers nog breder is dan tot nu toe werd aangenomen.

Lopend onderzoek naar Zorro Ranch

De onthulling komt op een moment dat de autoriteiten in New Mexico al zoeken naar menselijke resten op de ranch, na een anonieme tip en nieuwe documenten over vermeende moorden en verborgen lichamen. De Zorro Ranch, een uitgestrekt privé‑domein in de woestijn, wordt al jaren in verband gebracht met misbruik, maar bleef lange tijd buiten het strafrechtelijk onderzoek naar Epsteins netwerk
Volgens het congreslid en andere getuigenissen maakt de ranch deel uit van een breder patroon van misbruik op Epsteins diverse eigendommen, dat nu – mede door de vrijgekomen Epstein‑files – opnieuw onder het vergrootglas ligt. De autoriteiten hebben nog geen commentaar gegeven op de nieuwe beweringen, maar de druk op justitie om het onderzoek naar mogelijke medeplichtigen en verborgen misdaden op te voeren, neemt verder toe.

