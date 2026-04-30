ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië ziet nog weinig verschil na socialmediaverbod kinderen

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 8:02
CANBERRA (ANP/AFP) - Australië zag kort na de invoering van een socialmediaverbod voor kinderen nog "geen noemenswaardige verschillen" in het gebruik van de apps. Uit interne overheidsstukken blijkt dat mensen wel even gekeken hebben of platforms die niet onder het verbod vallen ook interessant zijn, maar vervolgens gewoon weer terugkwamen bij de bekende namen.
Australië kwam als eerste land ter wereld met een verbod op de grote platforms als TikTok en Instagram voor kinderen onder de 16, om ze te beschermen tegen schadelijke algoritmen. Zo wilde de regering vooral cyberpesten bestrijden. Veel andere landen willen weten of het verbod een effectieve manier is om grote techbedrijven te beteugelen.
Persbureau AFP heeft interne stukken van de Australische eSafety Commission uit februari ingezien waarin staat dat mensen alweer "grotendeels zijn teruggekeerd naar de grote, bekende platforms". Er wordt wel gewaarschuwd dat er niet te snel conclusies getrokken moeten worden over de nieuwe wet.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

ANP-555283423

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

Loading