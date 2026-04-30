Australië ziet nog weinig verschil na socialmediaverbod kinderen

CANBERRA (ANP/AFP) - Australië zag kort na de invoering van een socialmediaverbod voor kinderen nog "geen noemenswaardige verschillen" in het gebruik van de apps. Uit interne overheidsstukken blijkt dat mensen wel even gekeken hebben of platforms die niet onder het verbod vallen ook interessant zijn, maar vervolgens gewoon weer terugkwamen bij de bekende namen.

Australië kwam als eerste land ter wereld met een verbod op de grote platforms als TikTok en Instagram voor kinderen onder de 16, om ze te beschermen tegen schadelijke algoritmen. Zo wilde de regering vooral cyberpesten bestrijden. Veel andere landen willen weten of het verbod een effectieve manier is om grote techbedrijven te beteugelen.

Persbureau AFP heeft interne stukken van de Australische eSafety Commission uit februari ingezien waarin staat dat mensen alweer "grotendeels zijn teruggekeerd naar de grote, bekende platforms". Er wordt wel gewaarschuwd dat er niet te snel conclusies getrokken moeten worden over de nieuwe wet.