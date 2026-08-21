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Lammers gunt Verstappen de zege in Zandvoort: mooiste traktatie

Sport
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 12:33
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ZANDVOORT (ANP) - Jan Lammers gunt Max Verstappen zondag de overwinning in de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. "Ik zou dat de mooiste traktatie vinden. Zo'n afscheid zou geweldig zijn", zegt de sportief directeur tegen het ANP.
De grote populariteit van Verstappen bewoog investeerders er destijds toe geld te steken in het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. De rentree na 36 jaar werd gevierd in 2021, met Verstappen direct als winnaar. De Limburger won ook in 2022 en 2023. "De ondernemers hebben de financiële risico's genomen en dit evenement voor elkaar gekregen, maar Max stond aan de basis. Het is hem zeer gegund als hij zichzelf trakteert op de zege."
Lammers kijkt met veel voldoening terug op de zes grands prix in de badplaats waar hij is geboren en getogen. "Wat mij betreft zijn alle verwachtingen overtroffen. We hebben hier zonder een cent subsidie een grand prix opgebouwd waarvan zelfs Formule 1-baas Stefano Domenicali zei dat hij het mooiste evenement ooit had meegemaakt."
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