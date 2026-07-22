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Samsung komt met bredere opvouwbare telefoon en verhoogt prijzen

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 16:38
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LONDEN (ANP/RTR) - Samsung Electronics heeft een bredere opvouwbare telefoon ter grootte van een paspoort onthuld. Ook heeft het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern de prijzen van twee vernieuwde opvouwbare modellen verhoogd.
Samsung onthulde de drie Galaxy Z-toestellen woensdag tijdens een evenement in Londen. Ze maken gebruik van de kunstmatige intelligentie van Gemini, de AI-assistent van Google.
De Galaxy Z Fold8, het paspoortgrote model met een breder scherm dat is gericht op mensen die veel video's bekijken, kost 1899 dollar (ongeveer 1660 euro). De prijzen van het premiummodel Galaxy Z Fold8 Ultra en de Galaxy Z Flip8 zijn met 100 dollar verhoogd vergeleken met hun voorgangers. Dat eerste toestel kost nu 2099 dollar en het tweede 1199 dollar.
Samsung kampt met stijgende prijzen voor geheugenchips en maakt zich op voor meer concurrentie van Apple in dit kleine, maar groeiende deel van de smartphonemarkt. Apple kondigde eerder de iPhone Ultra aan, die naar verwachting later dit jaar verschijnt.
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