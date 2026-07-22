Verkeer kan tot begin van de avond niet over Erasmusbrug

ROTTERDAM (ANP) - De Erasmusbrug in Rotterdam kan tot begin van de avond niet gebruikt worden door het verkeer. Dat schat de veiligheidsregio in. Op de brug reed woensdag aan het einde van de ochtend een tram achterop een stilstaande tram. Vijftien mensen raakten gewond, van wie een ernstig.

Hulpdiensten zijn in de middag nog bezig de trams van de brug te verwijderen. De twee tramlijnen, waarvan de route normaal over de Erasmusbrug loopt, zijn gewijzigd. Vervoerder RET laat weten dat gebruik gemaakt kan worden van de metro.

Het is niet bekend hoe het kwam dat de tram niet op tijd stopte.