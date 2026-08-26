Samsung moet Swatch miljoenen betalen om kopieën smartwatch-apps

DAEGU (ANP/BLOOMBERG) - Samsung moet miljoenen dollars betalen aan horlogemaker Swatch om namaakversies van Swatch-merken zoals Omega, Longines en Breguet in zijn smartwatches. Het Zuid-Koreaanse bedrijf deed volgens een Britse rechter onvoldoende om te voorkomen dat er apps beschikbaar waren die het uiterlijk van Swatch-horloges nabootsten voor digitale wijzerplaten op slimme horloges.

Samsung moet 11,6 miljoen dollar betalen, omgerekend bijna 10 miljoen euro, zo heeft de rechter geoordeeld. De Zwitserse horlogemaker eiste ongeveer 170 miljoen dollar vanwege het weergeven van de Swatch-merken.

"Het gebruik van de merken van de Swatch Groep in Samsungs digitale etalage, gratis of voor weinig geld te downloaden, is naar mijn mening erg schadelijk", zei rechter Marcus Smith. "De lage prijs doet af aan de waarde van de merken die de Swatch Groep wil uitdragen."

Samsung bekijkt alle mogelijke tegenmaatregelen, waaronder een hoger beroep, laat een woordvoerder van het concern weten.