Twee medewerkers luchthaven Frankfurt overleden aan malaria

FRANKFURT (ANP/DPA/AFP) - Twee medewerkers van de luchthaven in het Duitse Frankfurt zijn overleden nadat ze malaria hadden opgelopen. Dat melden luchthavengroep Fraport en lokale autoriteiten. Vier anderen raakten eveneens besmet. Zij zijn inmiddels behandeld en hersteld.

Medio juli werd al gemeld dat vier besmettingen waren vastgesteld onder het personeel. Nu is bekendgemaakt dat een van de besmette personen al in juli overleed. De malariabesmetting werd pas na diens overlijden vastgesteld. De tweede dode kwam te overlijden in augustus.

De luchthaven zegt voorzorgsmaatregelen te hebben genomen, bijvoorbeeld door muggenvallen te plaatsen. De gevangen exemplaren worden nog onderzocht in een laboratorium.

Desondanks noemden de autoriteiten het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt verwaarloosbaar. De bewuste malariadragende muggen zouden vermoedelijk al zijn overleden. Ook de kans op overdracht van mens op mens geldt als klein.